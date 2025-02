Conte: "C'è amarezza per il pari". Poi tira una frecciata in tv a Gianluca Mancini

Se l'Inter non avesse pareggiato allo scadere e se la Roma non avesse fatto altrettanto , oggi il Napoli si sarebbe cucito addosso un bel pezzo di scudetto. Con i "se" però non si va da nessuna parte e Antonio Conte lo sa benissimo. Come sa altrettanto bene che, in fondo, i due pareggi di oggi (il suo e quello di Inzaghi) ci possono stare. Anche se però a Dazn, quando sente le parole di Gianluca Mancini che dice: "Abbiamo avuto molte occasioni" non ci sta: "I giocatori quando sono in campo non si rendono conto, forse ha visto un'altra partita. Non abbiamo patito chissà quanto, abbiamo messo un altro punto in cascina. Peccato per il gol simile a quello che la Roma aveva fatto contro l'Eintracht, glielo avevamo fatto vedere quindici volte. Vedere la soddisfazione dei giocatori della Roma ci fa capire che siamo temuti, pareggiare qui ci sta, stiamo facendo qualcosa di importante. Avrei firmato prima di Atalanta, Juve e Roma per fare sette punti. I dettagli però spostano i risultati, dobbiamo capirlo".

Conte e le parole sulla partita contro la Roma e il mercato

Conte, nonostante l'amarezza per la vittoria sfumata all'ultimo, guarda comunque il bicchiere mezzo pieno: "Di scompensi dopo la scorsa stagione ce ne erano tanti, altrimenti non finisci la stagione a 53 punti. Ora ne abbiamo 54 e mancano 15 partite. Dopo una stagione così negativa non può essere solo sfortuna. Abbiamo resettato tutto e iniziato a lavorare sull'autostima. Abbiamo cambiato diversi vestiti per trovare il migliore. Ora siamo temuti, questo è un dato di fatto - ammette Conte -. Noi dobbiamo continuare a lavorare. I dettagli spostano il risultato. Altre volte siamo stati noi a segnare nel recupero, stavolta loro. Dobbiamo essere bravi a chiudere le partite, perché poi può succedere quello di oggi. Mercato? Stiamo aumentando i giorni invece che diminuirli. Periodo assurdo, non vediamo l'ora che finisca. Crea instabilità".

La conferenza all'Olimpico: tutte le frasi di Conte

Dopo le tv Conte, più sereno, è arrivato in conferenza all'Olimpico: "Sulla situazione del gol potevamo fare meglio, ci sta che negli ultimi 10' loro facessero cambi offensivi perché hanno qualità e non avevano niente da perdere. C'è amarezza per il modo in cui abbiamo concesso la rete del pari, ma ci sta che tu possa pareggiare all'Olimpico, non va dimenticata la realtà. Oggi potevamo fare l'ottava vittoria, peccato. Ma ricordiamoci che noi venivamo da sfide contro Atalanta e Juventus, due vittorie e un pareggio sono un bottino importante, ma questo pareggio all'ultimo ci regala ancora più spinta. Siamo arrabbiati, ma andiamo avanti perché questi ragazzi stanno facendo qualcosa di strepitoso". Sull'ingresso di Raspadori vicino a Simeone Conte dice: "L'ho scelto proprio per non abbassarci troppo, io sono molto soddisfatto di tutti i miei calciatori perché mi danno sempre tutto". E per questo, passata l'amarezza, esce dall'Olimpico con un sorriso.