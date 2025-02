Billing: "Napoli? Totalmente diverso da dove ero prima. Mi viene la pelle d'oca..."

"Conte è uno dei motivi per cui sono venuto qui, naturalmente. È un vincente e in allenamento devi essere sul pezzo ogni giorno. Sono venuto qui per imparare e diventare un giocatore migliore: penso che lui sia l’uomo perfetto per questo". Philip Billing, centrocampista danese arrivato a Napoli nel corso dell'ultima sessione invernale di mercato, parla del suo ambientamento in Italia. "Quando vieni dall’estero in una situazione come questa, sai di dover trovare il tuo posto, ma qui sono tutti grandi. Il rapporto tra i miei compagni di squadra è come quello di una famiglia. Tutti sono stati gentili con me e cercano di aiutarmi. Ho solo cose positive da dire sul gruppo che ho trovato qui: lavorano tutti duramente", ha dichiarato a Radio CRC.