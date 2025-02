Smarrimento, scetticismo, zuppa e pan bagnato allo chalet di Peppino cameriere a Mergellina. Un’ombra passa e canta la mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me, proviamo anche con Okafor, non si sa mai. È la Vanoni, azzarda Salvatore pittore di alici, ma Tonino cameriere esclama quello è il mister. Non mettiamo bacchette, ammonisce don Ciccio portiere di palazzo, il progetto Claudio Baglioni, mille giorni di te e di me, va avanti, tre anni con Aurelio e Antonio. Siete sicuro, chiede Saverio Malaspina ragioniere. Ci metto a Manna sul fuoco, conferma don Ciccio portiere di palazzo.

Antonio e Aurelio stanno ancora bene insieme, insiste Gennaro Piromallo salumiere. Io vedo il gelo in una stanza, osserva Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca. Ancora mo’, interrompe don Ciccio portiere di palazzo, non date retta a chi mette zizzania. Io tango, mi viene questo pensiero triste che si balla, eccepisce Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca. E voi non ballate, esclama don Ciccio portiere di palazzo. Scusate don Ciccio, ma al mercatino potevamo fare meglio, sottolinea Salvatore pittore di alici. Voi veramente fate, sbocca don Ciccio portiere di palazzo, non ci sono state le condizioni per intervenire, Aurelio ha messo a disposizione sessanta milioni a questa fiera dell’estero. E neanche un gatto comprò, osserva Pasquale Pazienza giornalista on-line.

La fate facile voi, esclama don Ciccio portiere di palazzo.

Ha ragione Conte, il Napoli non farà mai un mercato da big, osserva Saverio Malaspina ragioniere. Al massimo farà un mercato da Peppa Big, sottolinea Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia. Aurelio ha speso 150 milioni in estate per rinforzare il Napoli, puntualizza don Ciccio portiere di palazzo. Quello che estate è estate, interviene Enrico Pignatiello baritono mancato al San Carlo.

Lottiamo per lo scudetto, a gennaio ci voleva un grande acquisto, conviene Salvatore pittore di alici, abbiamo perso Kvara. Conte ha detto che andrà alla guerra con quelli che ha, protesta don Ciccio portiere di palazzo. La guerra dei trentenni, osserva Pasquale Pazienza giornalista on-line. Trentenni ma robusti e determinati, replica don Ciccio portiere di palazzo. A salute l’accumpagna, sospira Peppino cameriere. Ci voleva Guarnaccio o quell’altro Adamo ed Eva, sostiene Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca. Adeyemi, vorreste dire, osserva Pasquale Pazie nza giornalista on-line. A centrocampo siamo all’osso, riferisce Saverio Malaspina ragioniere. Abbiamo preso Pecos Billing, osserva Gennaro Piromallo salumiere.

I parametri ci penalizzano, espone Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia. Si può fare di più senza essere eroi, dice Peppino cameriere. Come fare non so, non lo sai neanche tu, ribatte don Ciccio portiere di palazzo, il nostro asso è Conte. E con l’asso saltiamo il fosso, si esprime Gennaro Piromallo salumiere. ‘O fosso ‘manne ‘e criature, commenta Saverio Malaspina ragioniere. In che senso, chiede Peppino cameriere. Nel senso che presidente, squadra, tifosi e città devono essere tutti con Conte, sottolinea don Ciccio portiere di palazzo. Con Conte vinciamo la corsa scudetto, esclama Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca. Vincere è importante, fa eco C arminiello-a-rezza pescatore di fravaglia. No, è l’unica corsa che conta, conclude don Ciccio portiere di palazzo.

