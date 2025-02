Conte dopo Napoli-Udinese: le interviste in tv e la conferenza stampa

- Dopo il pari di Roma nel finale, il punto questa volta è ancora più amaro. Il Napoli non va oltre l'1-1 contro l'Udinese al Maradona : il +4 sull'Inter (in attesa della sfida tra i nerazzurri e la Fiorentina) lascia un po' di rammarico. Ecco le parole di Conte al termine della sfida contro i friulani.

Conte: "S tiamo facendo qualcosa di straordinario. Sull'Inter..."

L'allenatore chiosa: "Noi dobbiamo guardare a noi stessi. E' un'occasione persa per fare punti in ottica Europa, ma non per aumentare il gap sull'Inter. I ragazzi stanno dando tutto, anche oggi sono usciti dal campo stremati. E' il nono risultato utile consecutivo che facciamo: ripeto, fidatevi, stiamo facendo qualcosa di straordinario".

Conte: "Le occasioni vanno concretizzare"

Il tecnico continua: "E' stata una gara in cui noi abbiamo avuto il pallino del gioco e abbiamo tirato di più in porta, le occasioni però vanno concretizzate. Secondo me siamo stati molto bravi a limitare le loro ripartenze".

Conte: "Il pareggio con l'Udinese ci sta"

L'allenatore del Napoli a Dazn: "Il pareggio con l'Udinese ci sta, stiamo facendo qualcosa di straordinario. Farli rientrare subito in partita dopo il nostro gol è stato un errore, per il resto ci sta che al 70' abbia cercato di dare energie nuove con i cambi. Ho la possibilità di fare cinque sostituzioni e le ho fatte. E' un peccato, perché meritavamo di più".

Parla Conte, le dichiarazioni dopo Napoli-Udinese

Grande attesa per le parole del tecnico al termine della sfida contro i friulani.

Napoli-Udinese finisce 1-1

È appena terminata la sfida tra la squadra di Conte e quella di Runjaic. Il Napoli ha pareggiato contro i bianconeri.

