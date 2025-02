Splendida Udinese, frenata Napoli. Così è nato il secondo pari di fila

Il 14 dicembre, imponendosi a Udine per 3-1, il Napoli aveva aperto la serie di sette vittorie consecutive. Il 9 febbraio, l'Udinese a Napoli ha frenato la corsa della capolista, imponendole il secondo pareggio consecutivo, dopo l'1-1 con la Roma. Ora Inzaghi può portarsi a -1 da Conte (Fiorentina permettendo, s'intende), mentre l'Atalanta è passata da -7 a -5 rispetto alla prima in classifica. Morale: la lotta al vertice è più viva che mai e a movimentarla con pieno merito ha pensato la splendida Udinese di Kosta Runjaic, al Maradona protagonista di una partita vibrante e grintosa, disputata senza accusare timori reverenziali, di certo la migliore dall'inizio della stagione bianconera. Si è capito subito quale fosse lo spirito friulano: partenza pancia a terra e bolide di Thauvin che ha chiamato Meret a un grande intervento dopo soli 127 secondi; a seguire il tiro di Ekkelenkamp neutralizzato dal medesimo Meret e altre due occasioni friulane non concretizzate. L'Udinese non si è scomposta più di tanto nemmeno dopo il vantaggio di McTominay, al sesto centro in campionato (il settimo l'ha firmato in Coppa Italia), tanto da riequilibrare alla svelta il risultato grazie al destro tagliato da Ekkelenkamp. Quanto accidentata sia stata la serata napoletana lo dimostra il fatto che, tentando il tutto per tutto, nella ripresa Conte abbia richiamato l'uno dopo l'altro Anguissa, Lukaku, Politano e Lobotka, quattro perni del suo gioco, inserendo progressivamente Ngonge, Raspadori, Simeone, Gilmour, financo facendo debuttare nel finale Okafor al posto di Neres. Niente da fare. L'Udinese è uscita a testa alta dal Maradona, premiata dal pressing forsennato imposto per larghi tratti dell'incontro, dalla classe di Thauvin, dalla solida organizzazione di gioco trasmessa da Runjaic. Sugli scudi, Christensen, Bijol, Solet, Ekkelkamp e Atta, con Lucca che si è dannato l'anima dall'inizio alla fine. Dice bene Conte, quando invita a non eccedere con le critiche per il secondo pareggio di fila e l'occasione mancata per staccare ulteriormente l'Inter. I giochi scudetto sono più che mai aperti, ma il primo a sapere che non siano mai stati chiusi è proprio il capolista. Mancano quattordici giornate alla fine: il bello deve ancora venire. A cominciare da Inter-Fiorentina.