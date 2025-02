Buffon incredulo dopo le parole di Conte: “Mi sono detto: è lui?”

Buffon e le parole di Conte: “Mi è venuto da ridere…”

"In un momento in cui c'era la stampa che lo pressava perché Kvaratskhelia non è stato sostituito con uno all'altezza, ha invitato tutti ad apprezzare tutto quanto è stato fatto finora dalla sua squadra e a godersi il viaggio. A me a quel punto è venuto da ridere… ho messo le mani in faccia… non credevo che lui dicesse quelle cose. Ma è lui? mi sono chiesto! Per me è impossibile che lui si goda il viaggio, in mente ha l’obiettivo e lo vive con le pene dell’inferno. o che lo conosco so cosa sta provando. Se Antonio ha detto certe cose è perché in quel momento voleva predicare calma perché Napoli è una città non semplice da gestire. Però una cosa mi sento di dire: andare a fare spalla a spalla con una sua ex squadra diventa tosta per tutte. Conte ha una chiarezza tattica micidiale, ogni calciatore sa bene quello che deve fare. Ha la capacità di coinvolgere tutti verso un unico obiettivo. E averlo contro è insidioso".