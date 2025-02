L'iniziativa del Como: un birra omaggio a tutti i tifosi del Napoli in trasferta

Napoli - Una domenica di festa all’insegna della sportività e della lealtà. I valori del calcio vero che il Como diffonde accogliendo i napoletani che tornano in trasferta a distanza di quasi tre mesi dall’ultima volta. Sono attesi in massa, quest’oggi, per la sfida delle 12.30 al Sinigaglia. La capienza del settore Ospiti è stata ampliata da 700 a 875 posti. Per ognuno (dei maggiorenni) ci sarà una birra come gesto di cortesia e accoglienza. Lo aveva promesso dopo la partita di andata il presidente indonesiano Mirwan Suwarso, colpito in positivo dal fair play dei napoletani che elogiarono il Como per la prova del Maradona e dall’accoglienza. Detto, fatto: questa mattina, con l’iniziativa “Salute!” sponsorizzata da giorni sui social, il Como riserverà una birra a ogni singolo tifoso del Napoli che arriverà allo stadio. L’iniziativa è disponibile solo per i settori Curva Ovest e Curva Ospiti. La consegna coupon avverrà all’ingresso a mezzo steward col ritiro entro le 12.

Como, l'accoglienza per i tifosi del Napoli

Il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, si augura che quella di oggi possa essere ricordata «come una giornata di festa», anche se l’attenzione sarà massima, soprattutto dopo alcuni adesivi con scritte offensive rivolte ai napoletani apparsi in diverse zone della città e nei pressi dello stadio. Il questore di Como, Marco Calì, ha disposto il rafforzamento dell’impianto di sicurezza già esistente con una robusta aliquota di rinforzo di Polizia di Stato, Arma Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Verranno implementati i punti di filtraggio per favorire l’instradamento dei tifosi nell’area preposta all’accoglienza in località Grandate, per il successivo trasporto verso lo stadio.

Napoli, l'ultima trasferta con i tifosi è di dicembre

La trasferta di Como segna il ritorno dei residenti in Campania. L’ultima volta l’1 dicembre a Torino contro il Toro, quando il Napoli vinse 1-0 con gol di McTominay. Da allora sei partite lontane dal Maradona vietate ai campani: Udine, Genova, Firenze, Bergamo e la doppia sfida nella Capitale. I biglietti per il Sinigaglia sono terminati nel giro di pochissimi minuti. La capienza, inizialmente di 700 posti è stata ampliata a 875 dopo il parere favorevole in settimana della Commissione Provinciale di Vigilanza. Ma tanti saranno anche i napoletani presenti in altri settori. Per una domenica colorata d’azzurro, una festa con il Lago di Como sullo sfondo e in campo due squadre pronte a duellare scortate dal calore dei propri tifosi.