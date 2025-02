ROMA - Una sconfitta pesante dal punto di vista del morale quella incassata dal Napoli a Como nel match della 26ª giornata di Serie A, perché arriva prima dello scontro diretto contro l'Inter ( vittoriosa sul Genoa e ora capolista a +1 sugli azzurri ) in programma il primo marzo al 'Maradona'. E se il tecnico dei partenopei Antonio Conte non ha nascosto la propria delusione per questa battuta d'arresto (arrivata dopo tre pareggi consecutivi), il presidente Aurelio De Laurentiis ha provato invece a risollevare l'umore della 'truppa'.

Napoli, la carica di De Laurentiis sui social dopo il ko di Como

"Non è un punto in meno dall'Inter che ci deve spaventare - ha scritto il numero uno del club azzurro su 'X' subito dopo la partita persa al 'Sinigaglia' -. Noi siamo una grande squadra, con un grande Allenatore. Noi siamo il Napoli. Forza Capitano! Forza Ragazzi!". Parole da leader, quelle affidate ai social da De Laurentiis, con una particolare citazione per il tecnico Antonio Conte e il capitano Giovanni Di Lorenzo, chiamati a trascinare il gruppo fuori da questo momento di difficoltà e a dare la scossa in vista della sfida con l'Inter, forse non ancora decisiva ma decisamente importante nella lotta per lo scudetto. Un messaggio, quello di De Laurentiis, divenuto presto virale e apprezzato dai tifosi azzurri che non vogliono smettere di segnare il quarto Tricolore.

