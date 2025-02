Garcia, altro attacco a De Laurentiis: le dure frasi dalla Francia

"De Laurentiis? Capisce di cinema, ma non molto di calcio". Così Rudi Garcia parlava del presidente del Napoli qualche tempo fa, a dicembre scorso, dopo un addio burrascoso che ha lasciato una coda di polemiche e risentimenti. L'ex tecnico della Roma, attuale ct del Belgio, era arrivato a Napoli nel giugno 2023 come erede di Spalletti, raccogliendo una squadra scudettata che però non ha mai saputo far esprimere come lui voleva e immaginava e soprattutto ai livelli della stagione precedente, quella del tricolore. Il lieto fine non c'è mai stato e la separazione, a novembre 2023, dopo soli cinque mesi, è stata inevitabile. Adesso, Garcia è tornato a parlare in un'intervista a L'Equipe di quel periodo e del rapporto con De Laurentiis, senza risparmiare un po' di veleno.