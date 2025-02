Napoli, Buongiorno: "Infortunio? È stata dura. E vi dico il segreto per la partita contro l'Inter"

Alessandro Buongiorno ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni dei colleghi di Radio CRC a pochi giorni dal big match contro l' Inter , in programma sabato 1 marzo alle 18 allo stadio Maradona. Il difensore del Napoli , rientrato da poco dopo la frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari che l'ha tenuto lontano dal campo per circa un mese e mezzo, è tornato proprio sul periodo di recupero: "Non è stato semplice, ho dovuto lavorare tanto per recuperare . È stata dura guardare i compagni da casa e da fuori al campo, ma ora sto bene e sono contento di poter dare il mio contributo alla squadra".

Napoli, Buongiorno: "L'Inter è la squadra da battere, stiamo lavorando per arrivare il più preparati possibile"

Poi, sul gara contro i nerazzurri: "Si riparte dal gruppo dopo Como, dobbiamo azzerare quella partita - ha sottolineato Buongiorno - Stiamo lavorando per l’Inter: il segreto è rimanere uniti, coesi e lavorare tanto come stiamo facendo per arrivare a sabato il più preparati possibile. L’Inter è una squadra molto forte, stiamo cercando di prepararla a livello fisico e tattico, stiamo guardando i video e durante gli allenamenti stiamo provando a proporre e riproporre quello che ci aspettiamo dalla partita. Indubbiamente passa tutto dalla voglia che ci mettiamo e da quanto saremo uniti. L’Inter è la squadra da battere, quella che da inizio anno è partita con l’obiettivo di vincere il campionato. È sicuramente una squadra molto forte. Noi dovremo cercare di tenere i ritmi sempre alti, essere sempre concentrati ed andare forte per vincere i tanti duelli che ci saranno. I tifosi possono darci una carica in più e sono sicuro che ci sosterranno, perché è una partita importante. Il loro supporto sarà fondamentale".

Difesa a tre o a quattro? La risposta di Buongiorno

L'ex Torino ha anche parlato del modulo: "Difesa a tre? Giochiamo e ci alleniamo tutti i giorni con i miei compagni del reparto difensivo. C’è alchimia tra di noi, indipendentemente da che si giochi a quattro o a tre. [...] Io mi metto a disposizione del mister, non ho una posizione preferita in campo: faccio ciò che lui mi chiede. L’importante è continuare a lavorare tanto tutti insieme, come stiamo facendo, e trovare i giusti movimenti: questo è quello che conta. Miglior difesa? Ci deve essere sempre la massima concentrazione e la massima disponibilità da parte di tutti i giocatori verso la fase difensiva".