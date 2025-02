Billing: "Qui si gioca col fuoco dentro". Poi la frase sul napoletano

Billing: "Napoli il mio traguardo più importante"

Billing prosegue: "Il mio sogno è sempre stato giocare la Champions e il Mondiale. Da bambino era quello di poter giocare in un grande club. Il Napoli è probabilmente il traguardo più importante della mia carriera finora. Qui tutti ti amano e vogliono farsi foto con te, si sente subito che è un posto caloroso. Questo ha un impatto su di noi perché quando scendi in campo giochi col fuoco dentro, penso che sia fantastico. Sono una persona semplice, mi piace rilassarmi, non ho ancora con me la mia Play ma mi piace giocarci. Mi piace la fotografia e sto imparando a dipingere. Come altri sport amo il paddle, in Danimarca è molto popolare. Seguo anche l’hockey sul ghiaccio. Mi piace guardare il tennis, ma non giocarci, Alcaraz è il mio preferito. Napoletano? Sto provando a impararlo ma è molto difficile, ho imparato “fratm”. Ma devo impararlo, devo imparare il napoletano, non l’italiano".