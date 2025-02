Napoli, in primavera c’è l’effetto Conte: tutti i numeri

Benedetta primavera. Il Napoli può sperare di ritrovare presto il sorriso e la luce dopo un febbraio buio, pieno di trappole e senza una vittoria: la media punti delle squadre di Conte, come racconta la sua carriera, cresce visibilmente nell’ultimo trimestre di campionato rispetto a febbraio. Che, dicevamo, è stato il periodo peggiore della parabola della squadra : tre pareggi e una sconfitta nelle quattro partite giocate, dopo una serie di dieci risultati utili consecutivi inaugurata da un filotto di sette vittorie. Bene: scorrendo la banca dati dei risultati messi insieme dal 2011-2012 a oggi dalle formazioni allenate dal tecnico, e dunque Juventus, Chelsea, Inter e Tottenham, emergono il 73% di vittorie e un ritmo medio di 2,33 punti. E ancora: in Serie A, il rendimento medio delle squadre di Conte a febbraio racconta di un 57% di vittorie - come novembre e inferiore soltanto a gennaio - mentre quello di marzo schizza al 68%, quello di aprile addirittura al 90% e quello di maggio al 73%. In un solo concetto: il Napoli è pronto a sbocciare a primavera. Benedetta.

La forza del Napoli: cosa dice la classifica

Le statistiche sono proiezioni, a volte possono essere definite tradizioni, ma il Napoli s’è guadagnato il diritto di credere in se stesso e nella propria forza molto più che nel potere dei numeri. E una lunga premessa è d’obbligo alla vigilia di una partita vera, dura, piena di significati in ottica scudetto per chi gioca e per chi guarda (l’Atalanta): è vero che gli azzurri non vincono dal 25 gennaio con la Juventus, 35 giorni domani, è che sono scivolati al secondo posto dopo otto giornate al comando della classifica. Ed è vero anche che dalla sfida dell’Olimpico con la Roma in poi sono stati registrati cali progressivi nei secondi tempi e disattenzioni difensive inusuali costate punti e vittorie, anche tra l’87’ e il 92’ (Lazio e Roma), o addirittura sconfitte pesantissime come quella di Como. Tutto giusto: ma il Napoli è ancora in cima, a un punto dall’Inter e +2 sulla Dea, titolare di un campionato straordinario per cinque mesi nonostante l’addio di Kvara e un mercato non all’altezza delle ambizioni.

Napoli, il gran finale con l'effeetto Conte

Detto questo, il supporto statistico e il percorso del passato. Conte può dare il benvenuto a marzo: mese in cui, in 19 partite giocate in Serie A, ha raccolto 13 vittorie (68%), 4 pareggi e 2 sconfitte. Media punti: 2,26 contro i 2 di febbraio. Inaugurazione thrilling: domani alle 18 contro l’Inter al Maradona. A seguire: la Fiorentina, ancora in casa, domenica 9; la trasferta sull’acqua del 16 a Venezia, alle 12.30 come sul lago di Como ma in laguna; sosta e poi gran finale con il Milan domenica 30 marzo a Fuorigrotta. Una milanese apre e l’altra chiude il ciclo. Proiezioni addirittura super ad aprile, in base all’iter dei precedenti campionati di Serie A delle squadre di Conte: in 20 partite ha collezionato 2 pareggi e 18 vittorie, il 90%, con la spaventosa media punti di 2,8. Evidentemente i frutti della preparazione si raccolgono a primavera inoltrata così come in partenza. Per finire, maggio: 15 partite con 11 vittorie (73% e 2,33 punti), 2 pareggi e 2 sconfitte. A quanto pare è un bene che febbraio saluti oggi, giorno della vigilia della partita con l’Inter. Già. A completare l’antifona, la serie degli infortunati: Spinazzola, Neres, Mazzocchi, Anguissa. Dalla Roma al Como: quasi inutile aggiungere il mese.