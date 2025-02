Conte diretta prima di Napoli-Inter: segui la conferenza stampa

Napoli-Inter non sarà decisiva, ma al Maradona ci si gioca un pezzo di scudetto (senza perdere d'occhio l'Atalanta). Gli azzurri, dopo essere stati avanti per gran parte della stagione, arrivano alla grande sfida a -1 dalla squadra di Inzaghi. I tre pareggi consecutivi e l'ultima sconfitta esterna contro il Como pesano parecchio sulla classifica della squadra di Conte, che in primavera storicamente dà il meglio di sé. L'allenatore nella conferenza stampa alla vigilia analizza la partita e il momento della squadra: aggiornamenti in tempo reale.