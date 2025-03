Starace porta il caffè in campo prima di Napoli-Inter: la reazione di Diletta Leotta, Vieri e Ferrara

Napoli-Inter non sarà decisiva, ma al Maradona ci si gioca un importante pezzo di scudetto . Gli azzurri arrivano alla sfida a -1 dalla squadra di Inzaghi dopo i tre pareggi consecutivi e la sconfitta esterna contro il Como che hanno condizionato pesantemente il cammino della squadra di Conte a febbraio. In casa, Di Lorenzo e compagni hanno la possibilità del contro sorpasso . La tensione è altissima, e a smorzala ci pensa Tommaso Starace . Il celebre magazziniere del Napoli è entrato in campo nel pre partita.

Starace e l'incursione in diretta tv: caffè per Diletta Leotta, Vieri e Ferrara

Starace, come ha già fatto prima di Napoli-Juve lo scorso gennaio, è stato protagonista di una incursione in diretta tv. Tutto per portare il caffè a bordo campo agli inviati di Dazn, in questo caso Diletta Leotta, Bobo Vieri e Ciro Ferrara. Mentre i tre stavano parlando di serie tv, entra in scena il magazziniere degli azzurri con la moka e versa il caffè a tutti. "Parli di serie tv e arriva Tommaso, è cinema!": così ha detto Vieri alla vista di Starace. Ne hanno approfittato anche per fargli gli auguri dato che ieri è stato il suo compleanno.