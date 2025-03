Antonio Conte esce con un punto dalla sfida scudetto con Simone Inzaghi . Al tecnico del Napoli non riesce il sorpasso in testa alla classifica, ma il bicchiere è mezzo pieno, perché l' Inter era avanti 1-0 grazie alla perla su punizione di Dimarco e rischiava di allungare. Billing all'87' ha trovato il gol del pareggio. Nell'ultimo minuto di recupero i padroni di casa hanno sfiorato il colpaccio. Ecco tutte le reazioni del tecnico nel post-partita.

La classifica di Serie A dopo Napoli-Inter

Conte: "Dobbiamo pedalare più degli altri"

“Aver fatto questa prestazione in questa maniera ci deve dare tanta fiducia e al tempo stesso dobbiamo capire che se vogliamo possiamo. Volere significa mettersi a lavorare e pedalare più degli altri. Ripeto, essere lì a 11 partite dalla fine, deve essere motivo di orgoglio, e soprattutto trasmettere emozioni ai nostri tifosi è la cosa più bella”.

Conte: "Vogliamo rompere le scatole fino all'ultimo"

“L’aria che si respirava prima della partita era un’aria strana, negativa, noi abbiamo dimostrato che non ci vogliamo arrendere, ed è la dimostrazione che dopo sette mesi di lavoro c’è una base, abbiamo bruciato anche tante tappe secondo me. Cercheremo di recuperare gli infortunati, e il nostro obiettivo è stare tutti uniti per rompere le scatole fino all’ultimo. So di avere dei ragazzi splendidi che sanno che il secondo tempo del Como non mi è piaciuto e lo sanno molto bene”

Conte in conferenza stampa

“Era influente per la classifica perché vincendo avremmo avuto tre punti così ne abbiamo solo uno, la partita potrebbe essere influente non solo per la classifica, ma anche dal punto di vista della personalità, perché dopo una prestazione come quella di oggi o con la Juve, dobbiamo capire che nonostante le difficoltà se noi vogliamo ci siamo. Questo messaggio deve passare prima tra noi stessi e poi all’esterno. Magari all’esterno per mettere pressione o per convenienza si voleva far passare già questo messaggio. Io dico che a un punto dalla vetta a 11 partite dalla fine è una posizione dove tutti avremmo voluto trovarci a inizio stagione. Oggi contro l’Inter, una squadra top, costruita nel tempo, abbiamo dimostrato di aver tenuto testa e di essere stati migliori di loro questa sera. Questo ci deve dare fiducia e farci capire se siamo questi, o quelli del secondo tempo scialbo a Como, cosa che io non ho tollerato per tutta la settimana. La cosa più bella è quando la mia squadra riesce a trasmettere emozioni ai tifosi. Oggi abbiamo trasmesso grandi emozioni e questo ci deve far capire che se vogliamo possiamo”.

Conte su lotta scudetto e tifosi

"Mancano 11 partite, ci avessero detto all’inizio del campionato che saremmo stati a un punto della classifica non ci avremmo mai creduto, ma oggi siamo tutti consapevoli che ci aspetta un finale di stagione dove c’è una squadra molto forte, e anche altre come l’Atalanta e la Juve in agguato. Ma noi dobbiamo continuare come questa sera e come con la Juve. Penso che regalare questo tipo di prestazione e emozione ai tifosi sia il più bel regalo. Regalare emozione al di là del risultato penso sia la cosa più bella”.

Conte su Lukaku

“Io penso che Lukaku oggi abbia fatto la migliore partita da quando è a Napoli, lui per noi è un giocatore importante perché se diventa dominante lui dominiamo anche noi e in questo a un po’ faticato in questa stagione. Oggi abbiamo giocato con grande coraggio, ho detto ai ragazzi guardiamogli negli occhi e andiamoli a pressare senza paura, di lasciare loro l’uno contro uno. Abbiamo fatto una grande partita e adesso dobbiamo capire che comincia a dipendere da noi e non tanto dagli altri. Dopo un percorso di sette mesi iniziamo a capire che qualcosina di buono c’è. Affrontare questo Napoli diventa difficile per tutti, ma i ragazzi sanno che non mi accontento".

Conte a Dazn: "Se continuiamo così resteremo attaccati fino alla fine"

“Il premio sono i due giorni di riposo visto che giochiamo domenica prossima, quindi penso di essere stato molto bravo con i calciatori, hanno preferito lavorare adesso e poi avere due giorni liberi con le famiglie. Sono ragazzi talmente seri che non faccio fatica. C’è un po’ di disappunto perché abbiamo fatto un’ottima prestazione contro una squadra molto forte, una corazzata che si è costruita negli anni e oggi è la squadra da battere. Se vogliamo anche nelle difficoltà e negli infortuni, quando c’è voglia e determinazione possiamo dire la nostra. E per questo ci dobbiamo rammaricare ancora di più per il secondo tempo di Como. Se noi siamo questi, mancano 11 partite. Se lo faremo saremo fino alle fine attaccati, non vi diciamo a cosa sennò…”

Lobotka e Di Lorenzo: "Ecco cosa ci ha detto Conte"

Lobotka e Di Lorenzo hanno commentato il pareggio ai microfoni di Dazn: “Un’emozione incredibile avere questi tifosi qui - le parole di Lobotka -. Avremmo voluto vincere questa partita per loro. Cosa ci ha detto Conte? Di continuare così e iniziare ancora meglio nel secondo tempo”. Di Lorenzo: “Febbraio è stato complicato a livello di risultati ma il gruppo ha lavorato bene e stasera abbiamo dato una risposta sul campo. Giocare in questa atmosfera è eccezionale, peccato per il risultato perché meritavamo di più. Scudetto? Siamo lì dopo tante partite, e non siamo lì per caso, ce la siamo sudata. Mancano ancora 11 partite, però siamo contenti.”

Conte e Inzaghi, finisce pari: la cronaca del match

