Lobotka-Di Lorenzo, siparietto in napoletano: Diletta Leotta scoppia a ridere

Il Napoli nel finale riesce a strappare il pareggio nella sfida scudetto al Maradona contro l'Inter: il subentrato Billing firma l'1-1 e risponde all'eurogol di Dimarco su punizione arrivato nel primo tempo. Nonostante non sia arrivata la vittoria, un ruolo centrale nella sfida ce l'ha avuto come al solito Stanislav Lobotka, che ha servito l'assist per il danese e ha ricevuto il premio come migliore in campo. Lo slovacco è stato quindi intervistato insieme al capitano degli azzurri Di Lorenzo. Diletta Leotta ha chiesto al centrocampista azzurro se avesse imparato qualcosa in napoletano e Lobotka ha "sfoggiato" le sue conoscenze.