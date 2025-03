Napoli, cosa ci dicono i numeri clamorosi del secondo tempo contro l'Inter: il dominio di Conte 

Il Napoli ha acciuffato l’Inter all’87’ con Billing nella sfida scudetto al Maradona. Conte è uscito con un solo punto in più in classifica e non è riuscito a sorpassare Inzaghi in vetta dopo una partita strepitosa giocata in una grande atmosfera. Alla fine resta anche un po’ di amaro in bocca al tecnico azzurro, perché i numeri del match, soprattutto quelli del secondo tempo, raccontano di un dominio assoluto, schiacciante, della squadra di Conte su quella di Inzaghi. 1,28 contro 0,02 gli Expected Goals, ovvero la probabilità di segnare una rete in base alle occasioni prodotte. E ancora 12 a 0 i tiri totali, 4 a 0 i tiri in porta. I calci d’angolo sono 7 contro nessuno dell’Inter nel secondo tempo. I tiri dall’area di rigore 8 a 0. I falli commessi 3 dal Napoli contro i 9 dei nerazzurri. La squadra di Conte ha avuto il 67% di possesso palla contro il 33% dell’Inter.