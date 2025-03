Un appuntamento speciale in edicola con il Corriere dello Sport. Il Direttore Ivan Zazzaroni ha intervistato Romelu Lukaku, protagonista nella lotta scudetto con il Napoli: “L’energia che la gente trasmette in questa città è incredibile. Odiavo giocare spalle alla porta, poi è arrivato Conte”. Big Rom si confessa a tutto campo, parla della stagione azzurra, dell’Inter, di Lautaro, del futuro: un’intervista a tutto campo da non perdere venerdì 7 marzo.