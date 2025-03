Conte diretta dopo Napoli-Fiorentina: interviste e conferenza stampa

Al Maradona è andata in archivio Napoli-Fiorentina , gara valida per la ventottesima giornata di Serie A: 2-1 il risultato finale, gol di Lukaku al 26', Raspadori al 60' e Gudmundsson al 66'. Gli azzurri sono tornati al successo dopo cinque giornata e a -1 dall' Inter capolista. Leggi tutte le dichiarazioni in diretta tv e conferenza stampa di Antonio Conte nel postpartita: aggiornamenti in tempo reale. Segui la diretta .

18:05

"Anema e core": la splendida coreografia dei tifosi del Napoli

Conte in conferenza ha parlato del grane sostegno dei tifosi mostrato oggi con una coreografia spettacolare: ecco le immagini.

17:55

"McTominay? Ecco perché l'ho sostituito"

Conte conclude la conferenza parlando della sostituzione di McTominay all'86': "Era stanco, nessun problema, non dovrebbe essere nulla di particolare".

17:50

Conte: "I tifosi mi hanno emozionato. Devono essere orgogliosi di questa squadra"

Conte sulla grande spinta dei tifosi del Napoli: "Sinceramente l'atmosfera di oggi mi ha emozionato, non era mai successo. Oggi è stato un impatto davvero forte, curve e distinti, questo ci riempie di felicità. La gente di Napoli chiede tanto ma al tempo stesso dà e ci sta dando tanto. Noi vogliano continuare a regalare emozioni al di là dei risultati, il tifoso deve essere orgoglioso della propria squadra. Questa per me sarebbe la più bella vittoria, anche per i ragazzi. Grazie da parte mia e dai ragazzi all'ambiente, oggi come sempre ci hanno spinto in una maniera straordinaria. Il tifoso ci ha sempre creduto e deve continuarci a crederci".

17:45

"Abbiamo dominato per lunghi tratti, come con l'Inter"

"Devo ricevere risposte dalla squadra e non dai singoli. La squadra come con l'Inter ha giocato una grande partita e ha dominato per lunghi tratti. Questa è la dimostrazione della bontà di quello che stiamo facendo nonostante le difficoltà enormi, anche se tutto sta passando in secondo piano. Questa squadra sta facendo passare per normale quello che normale non è. Grande merito a questi ragazzi. nella difficoltà stiamo trovando sempre soluzioni alternative. Ora dobbiamo giocare con i due attaccanti, abbiate fiducia, lasciatemi fare. Questo gruppo ha superato grandissime difficoltà e le sta continuando a superarle".

17:40

"Dobbiamo essere bravi a gestire l'ansia"

Inizia la conferenza stampa post partita di Antonio Conte: "Sono molto contento, per 60-65 minuti abbiamo creato e siamo andati sul 2-0. Poi abbiamo concesso un gol ed è subentrata un'ansia assurda. Dobbiamo essere bravi a gestirla, dobbiamo raffreddare il momento e tenere più il pallone, sapere di dover fare ancora di più le cose nella maniera giusta, senza lasciare situazioni che possano creare difficoltà".

17:30

A breve la conferenza stampa di Conte

Dopo l'intervista ai microfoni di Dazn, l'allenatore del Napoli Antonio Conte risponderà anche alle domande dei giornalisti in sala stampa: a breve la conferenza.

17:20

"Questa gente merita di lottare per lo scudetto"

Conte conclude: "Paragoni con la prima stagione alla Juve? Vedevo dei cedimenti nel Milan nonostante grandi campioni. Oggi davanti abbiamo una squadra che ha tutto, ma noi non dobbiamo guardare gli altri. In dieci partite c'è un campionato da giocare, noi già che ci siamo è tutto di guadagnato. Dobbiamo avere l'ambizione di pensare in grande sapendo che sarà difficile. Questa gente lo merita, una passione che ho sentito fin da prima di fare la squadra. Ci hanno sempre creduto nello scudetto e noi stiamo ripagando quella fiducia dando giornate come oggi dove si festeggia tutti insieme".

17:18

"Lukaku? Sta crescendo, gli diamo fiducia. Vogliamo continuare a dare fastidio"

Conte su Lukaku: "Le sue prestazioni stanno crescendo, quella contro l'Inter e quella di oggi sono le sue migliori. Gli diamo tanta fiducia, se è dominante lui noi abbiamo più probabilità di vittoria. Mancano le ultime dieci partite ed è in un ottimo stato di forma. Abbiamo bisogno di lui come degli altri per le ultime dieci finali. Dev fare delle scelte senza guardare in faccia nessuno. A questo punto della stagione nessuno può pensare che per diritti precedenti abbia il posto. Ora è un campionato a parte. Noi cercheremo di fare le cose nel migliore dei modi. Nella grande emergenza siamo ancora lì. Vogliamo continuare a dare fastidio fino all'ultimo".

17:15

"Attaccanti? Ognno ha la propria storia"

"Non gli ho detto niente in particolare. Ognuno ha la propria storia e il proprio curriculum. Per quello che abbiamo creato dovevamo fare molti più gol. Le squadre che vogliono vincere si costriusciono secondo determinati principi e non si deve tralasciare niente. Siccome ritengo di saperne qualcosa dico qualcosa sull'argomento".

17:14

Le parole di Conte

Conte ai microfoni di Dazn: "Abbiamo meritato la vittoria. Potevamo ottimizzare di più tutto quello che è stato creato per gestire con meno ansia il finale. Nelle ultime partite abbiamo lasciato tanti punti nei minuti finalie oggi tenerla in bilico porta ansia. Ma i ragazzi sono stati bravi a interpretare la partita creando tanto. Sotto porta dobbiamo essere più cattivi".

17:10

Lukaku, torna a segnare: i nuovi record

Lukaku è tornato a segnare e ha centrato la doppia cifra in Serie A: non trovava il gol dallo scorso 25 gennaio contro la Juve. Nelle sue cinque stagioni in Serie A non è mai andato sotto i 10 gol in campionato.

17:00

Serie A, la classifica dopo la partita del Maradona

Il Napoli risponde all'Inter e rimane a contatto con la squadra di Inzaghi. Dopo la vittoria in rimonta contro il Monza dei nerazzurri, Di Lorenzo e compagni vincono la sfida e tornano a -1 dalla capolista. Il big match di stasera tra Juve e Atalanta sarà importante per capire chi sarà la prima inseguitrice delle prime due.

16:54

Conte, tutte le dichiarazioni dopo Napoli-Fiorentina

