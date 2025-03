Lukaku, grandi sogni: il Napoli chiede i gol per lo scudetto

Lukaku, i numeri con il Napoli fanno sognare

Aspettando maggio, Rom ha già trasformato marzo in Big: s’è sbloccato ed è ritornata la vittoria, niente male. E poi il crescendo: è arrivato in doppia cifra (10 gol) per la quinta volta in Italia su cinque campionati disputati con Inter (tre), Roma e Napoli; e per la dodicesima volta nei cinque tornei top d’Europa. Soltanto Lewandowski è riuscito a fare meglio con tredici. E ancora, la rete contro la Fiorentina è stata la numero 80 in Serie A: 23, 24 e 10 con i nerazzurri, 13 con la Roma e la decina azzurra nel suo carnet. Una decina coincisa con altrettanti brindisi della squadra, dicevamo: a segno con Parma, Cagliari, Como, Milan, Roma, Udinese, Atalanta, Juventus e Fiorentina all’andata e al ritorno. Importante anche la quota assist: 8 (più uno in Coppa Italia). Sono cresciute anche le cifre delle sue ultime partite: con la Viola sono stati 27 tocchi totali (di cui 6 in area), 4 passaggi decisivi, un gol e un assist. Anche con l’Inter aveva cucito un vestito chic, adatto per l’occasione, tanto da spingere Conte, e non solo lui, a definire le ultime due prestazioni di Lukaku come le migliori del suo periodo napoletano.