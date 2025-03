Antonini: "De Laurentiis un fenomeno assoluto. Su Maradona..."

Valerio Antonini, presidente del Trapani, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC rilasciando una lunga intervista in cui ha parlato anche di Aurelio De Laurentiis: "Un fenomeno assoluto. Quello che ha fatto a Napoli è eccezionale. Ha preso un squadra in Serie C inesistente e l’ha portata ai piani alti lottando per lo scudetto. Ha portato allenatori del calibro di Ancelotti e Benitez". L'imprenditore si è però soffermato soprattutto sul legame con Diego Armando Maradona dopo l'inizio del processo per la sua morte in Argentina: "Il rapporto tra me e Diego Armando Maradona si era consolidato negli anni poiché abbiamo lavorato insieme in Sudamerica per tanti anni. [...] . Io non solo sono convinto che Diego sia stato assassinato, ma ho da anni tutta una serie di informazioni che gestivo direttamente poichè spesso con Diego andavamo in viaggi di lavoro in Venezuela, Cuba e Venezuela. Ne ho vista di cotte e di crude per cui potevo scrivere un libro".