Anguissa, il Camerun si cautela: convocato anche se è ai box con il Napoli

Anguissa ai box: il Camerun lo convoca

Ne sarà al corrente anche il ct del Camerun, il belga Marc Brys, che intanto ha deciso di inserirlo nella lista dei Leoni indomabili per le due sfide di qualificazione ai Mondiali del prossimo anno. La prima contro Eswatini, in trasferta, il 19 marzo; la seconda, più delicata, contro la Libia, il 25 marzo in casa. Il Camerun è primo nel gruppo D, ma la qualificazione al Mondiale è ancora tutta da giocare. Brys, del resto, ha il diritto a chiamarlo in nazionale, a prescindere dal fatto che sia infortunato o in buona salute. Sono trascorse tre settimane da quando è fermo e l’inserimento nella lista dei convocati rappresenta più che altro una prassi. Poi, ovviamente, saranno da approfondire le sue condizioni fisiche, semmai Conte non dovesse convocarlo per la partita di domenica. Nel caso in cui il Camerun valuterà che Anguissa potrà giocare una o entrambe le partite in programma, allora resterà in Africa, altrimenti farà ritorno a Napoli. Anche la sua convocazione per Venezia, del resto, è in via di valutazione. A seconda di quelle che saranno le sue condizioni fisiche, Conte prenderà la decisione per il bene del Napoli e del giocatore, troppo importante per il finale di campionato e per la lotta scudetto. A prescindere dalla sua presenza a Venezia, il Camerun lo aspetta per il doppio impegno e nel caso rientrerà soltanto a ridosso della partita del 30 marzo contro il Milan al Maradona.

Napoli, Anguissa è imprescindibile

Frank è stato eletto Giocatore del mese di gennaio dalla Serie A, ha avuto un rendimento altissimo prima di farsi male. Conte l’ha voluto più al centro della manovra offensiva, ma è stato protagonista in tutte le fasi di gioco e in campionato, prima di farsi male nei 28’ giocati a Como, non ne aveva saltata una. L’anno scorso, gli infortuni l’hanno fermato solo in tre occasioni: una in Champions, una in campionato e una in Coppa Italia. Nella stagione dello scudetto, ne saltò solo due a ottobre per un problema alla coscia. Se è a disposizione, insomma, Frank è un imprescindibile. Per il Napoli, per Conte, ma anc he per il ct del Camerun.