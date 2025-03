Meret: "Innamorato di Napoli e del Maradona. Conte? Di lui mi piace tutto"

NAPOLI - L'impatto di Antonio Conte sul Napoli è stato fortissimo e come i tifosi anch e i calciatori azzurri sono stati 'stregati' dal tecnico , che alla sua prima stagione sulla panchina dei partenopei è in corsa per portare al club il quarto scudetto della sua storia. A confermarlo ai canali ufficiali della società è stato Alex Meret : "Di lui mi piace un po' tutto - ha detto il 27enne portiere friulano -. Da quando è arrivato ha alzato subito il livello nell'intensità degli allenamenti, nell'attenzione e nella voglia di creare un gruppo in cui ci si sacrifica l'uno per l'altro".

Meret esalta il lavoro di Conte

"Abbiamo molto rispetto per lui - ha proseguito Meret parlando di Conte -. È uno molto duro negli allenamenti ma ti lascia sbagliare. Magari ti fa ripetere dieci volte una situazione fino a che non viene come piace a lui, ma non è uno che ti attacca e ti lascia sbagliare. Pesante dal punto di vista fisico e mentale, ma ti dà fiducia e ti fa crescere. Cerchiamo di seguirlo perché ci sta portando a buonissimi risultati. Una delle sue abilità è quella di tenerci sempre concentrati al 100% su quello che facciamo, sia in partita che in allenamento e questo ci aiuta ed essere sempre pronti a ogni situazione". Il ricordo più bello dell'ultimo scudetto per lui è "la vittoria decisiva di Udine, perché sono di lì e c'era tutta la mia famiglia a vedermi. Una grande emozione".