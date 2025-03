Napoli, la difficoltà a far gol e l’emblema Kvaratskhelia: i numeri premiano il tridente

Napoli, i numeri con gli altri moduli

E così, via con il 3-5-2: con questo sistema è esploso Raspadori, 3 gol in cinque partite da titolare dopo tanta panchina, ma s’è anche registrato il crollo della media punti: 1,25 (una vittoria, due pareggi e una sconfitta). Media gol: 1,5. A Venezia s’è visto invece il 4-2-3-1 per la prima volta in campionato ma non in assoluto, avendo giocato così a settembre contro il Palermo nei sedicesimi di Coppa Italia: e fu pareggio senza gol, 0-0. Per completare l’analisi. Conte, in questa stagione, ha adottato per quattro partite anche il 3-4-2-1 prima degli ultimi - fondamentali - acquisti del mercato estivo, raccogliendo 9 punti e 9 gol in quattro partite contro avversari non irresistibili (non lo era anche il Bologna all’epoca); e poi il 4-2-4 (o 4-2-2-2) per sette giornate, prima della virata definitiva verso il 4-3-3, con media punti alta, di 2,28, e media gol molto bassa: 1,28. Il difetto è di fabbrica. E quando viene meno l’equilibrio la storia si complica.