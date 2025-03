Mathias Olivera, partita per uomini forti: giocherà in Bolivia a 4150 m di altezza

Sarà una partita per uomini forti, fisicamente prestanti, per questo toccherà molto probabilmente ancora a lui, anche se il ct Bielsa ha già annunciato che, per ovvi motivi, sarà costretto a fare diversi cambi rispetto all’ultima partita. Mathias Olivera intanto si ricarica per un’altra sfida con la sua nazionale. La prossima, in programma domani sera, sarà un appuntamento ostico in tutti i sensi. L’Uruguay dovrà attraversare gran parte dell’America del Sud: dal mare alle Ande, dall’Argentina alla Bolivia, da Montevideo a El Alto percorrendo quasi tremila chilometri per giocare , poi, in uno degli stadi più alti del mondo, il Municipal de Villa Ingenio, 4.150 metri sul livello del mare . Il più alto si trova in Perù, è il Daniel Alcides Carrion a Cerro del Pasco, 4.378 metri. Distanza minima, difficoltà massima .

Olivera, partita da uomini forti

Olivera sentirà l’incrocio di domani in modo particolare. Varrà tanto. La sua nazionale, infatti, è in difficoltà, anche se al momento la classifica per la qualificazione al Mondiale 2026 non è preoccupante. Nove partite senza vittorie nelle ultime dieci per la Celeste, l’ultima al Centenario di Montevideo contro l’Argentina nella notte tra venerdì e sabato. Olivera è rimasto in campo fino al novantesimo, è stato ammonito nel finale, i quotidiani hanno esaltato la sua prova dai ritmi intensi (da terzino a sinistra nella difesa a quattro di Bielsa): a fine primo tempo, dopo un fallo di Romero su Nuñez, è stato il primo a correre verso l’arbitro per palesare disappunto per la pericolosità dell’intervento, seguito poi da Enzo Fernandez con cui ha avuto un faccia a faccia durato qualche secondo. Gli animi si sono accesi con il resto dei giocatori, l’arbitro è intervenuto, poi ha spento i fuochi senza cartellini.

Napoli, Olivera rientrerà per ultimo

Bielsa in questi giorni sta lavorando in modo specifico per regolare i carichi fisici. Valuta lo stato di forma dei suoi, consapevole delle insidie di giocare a quelle altitudini. Con una concentrazione di ossigeno inferiore per la minor pressione, la fatica si farà sentire. Bisognerà dosare le energie. Olivera è pronto, aspettando le scelte del suo ct. Di sicuro, come sempre, Mati sarà - con Anguissa - l’ultimo a rientrare, con tutte le scorie di un doppio impegno faticoso. Partirà solo mercoledì e arriverà in Italia a ridosso della sfida contro il Milan. Toccherà a Conte accoglierlo valutando le sue condizioni prima delle scelte per domenica.