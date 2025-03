Incredibile in Bolivia-Uruguay, giocatori in campo con gli inalatori d'ossigeno

Olivera non è ancora rientrato a Napoli dagli impegni con le nazionali. Il terzino è stato impegnato nella notte italiana tra il 26 e il 27 marzo con il suo Uruguay nella partita contro la Bolivia, valida per le qualificazioni sudamericane al Mondiale. La gara è terminata con il risultato di 0-0, ma a far notizia è il fatto che i calciatori della Celeste sono stati costretti a utilizzare degli inalatori di ossigeno a causa dell'altitudine.