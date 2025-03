Napoli, una notte da brividi allo stadio: omaggi a Lavezzi, Careca e Alemao

NAPOLI - Careca, Alemao e Lavezzi ai piedi di Maradona. Saranno emozioni e brividi, oggi allo stadio del Diego: il Napoli ha preparato un omaggio per i tre grandi ex prima della partita con il Milan, una maglia celebrativa incorniciata che sarà consegnata da Edoardo De Laurentiis. I miti brasiliani del secondo scudetto e della Coppa Uefa e poi il Pocho, argentino come il Pibe, il giocatore forse più iconico e simbolico dell’era De Laurentiis. Il primo ad aver realmente infuocato il popolo azzurro dopo l’età dell’oro e il lento declino culminato nel fallimento.

Sugli spalti anche il Vate Bianchini

Careca e Alemao sono in città sin dalla vigilia della trasferta di Venezia, mentre Lavezzi è arrivato ieri. I tifosi del Napoli lo amano profondamente proprio come i due immortali dell’epopea di Maradona. Già: ai loro tempi, sebbene in epoche diverse, lo stadio si chiamava San Paolo, mentre oggi è intitolato a Diego. Un idolo per il Pocho e un fratello per gli altri due. Per la cronaca, a proposito di leggende, in tribuna ci sarà anche Valerio Bianchini, il Vate, un’enciclopedia del basket. E per finire l’attore Massimo Boldi.

Sold out al Maradona

Oggi, tra l’altro, la cornice sarà perfetta: a fare da sfondo alla partita sarà uno stadio con oltre cinquantamila spettatori. Sold out, il bilancio finale: il decimo stagionale, il quinto consecutivo, con 1.500 tifosi del Milan nel settore Ospiti. Prima del fischio d’inizio, tra l’altro, la cantautrice Serena Brancale si esibirà con “Anema e core”, il brano presentato a Sanremo. Il club, poi, renderà omaggio alla memoria di Diego De Vivo, il calciatore di 14 anni scomparso mercoledì prima di cominciare l’allenamento con la sua squadra, la Cantera Napoli. Il padre di Diego è un tifoso sempre presente in Curva B.