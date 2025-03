Careca e Alemao parlano in tv, la reazione di Stramaccioni è virale: "Sono cresciuto con voi, per me..."

Careca e Alemao tornano a Napoli: l'emozione di Stramaccioni

I due hanno ringraziato Stramaccioni per poi continare nell'intervista. Queste le parole di Careca: "Tornare qui è sempre una grande emozione. Questa è casa mia, tifoseria speciale. In questi giorni sono stato in giro e ho rivisto la pazzia dei tifosi. Per me oggi è la prima volta da quando è cambiato il nome dello stadio in Maradona e tornare a Napoli sentendo questa emozione è molto bello. Milan? Ci pensava sempre Diego in questi tipo di partite. Oggi spero che il Napoli possa ottenere una bellissima vittoria, serve vincere per rimanere insieme all'Inter". Alemao aggiunge: "Abbiamo girato un po' in città, è stato bellissimo ritrovare questa tifoseria. Stare qui a bordo campo è sempre speciale, tornano in mente i gol e i trofei vinti. Oggi la partita è estremamente importante. Abbiamo una buonissima squadra, magari qualche risultato non è arrivato, ma c'è molta voglia di vincere. Speriamo che il gol arrivi subito così la partita diventa più facile e tranquilla".