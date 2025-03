Conte: “Futuro? Dopo queste otto partite ci penseremo. Scudetto? Sarebbe folle non pensarci”

Il Napoli risponde all'Inter e vince contro il Milan: 2-1 al Maradona. Azzurri sul doppio vantaggio fino all'84' grazie ai gol di Politano, dopo un minuto, e Lukaku. Meret para il rigore di Gimenez, ma Jovic riapre la sfida nel finale. La squadra di Conte soffre negli ultimi minuti ma riesce a portare a casa tre punti fondamentali per la corsa allo scudetto. Queste le parole dell'allenatore degli azzurri nel post partita ai microfoni di Dazn: "Risultato importante perché ci tiene in scia all'Inter e tiene a distanza la quinta. Oggi era fondamentale vincere. La prossima giornata a Bologna sarà difficilissima. Noi siamo lì e dopo otto mesi di lavoro sarebbe folle non credere in qualcosa di straordinario. Davanti abbiamo una corazzata, l'Inter è da campionato a parte in Italia e in Europa. Noi gestiamo e vediamo cosa accade. Sarà importante recuperare tutti, se li abbiamo possiamo dire la nostra".