Conte, un aprile da fenomeno: i numeri impressionanti del tecnico del Napoli 

NAPOLI - Il Conte di aprile è un allenatore che in Serie A, nel corso della sua carriera, ha seminato una lunga serie di vittorie. Lunghissima: è storicamente il suo periodo migliore. O meglio, sono i giorni migliori delle sue squadre: non sono mai state sconfitte e la percentuale di vittorie è del 90% . Punteggio quasi pieno: diciotto volte su venti, con una media punti-gara di 2,80. Sono numeri importanti e notizie magnifiche per una squadra che a otto giornate dalla fine del campionato aspira allo scudetto e rincorre al secondo posto la prima della classifica, l’Inter in questo caso, tre passi più su. I campioni, però, sono attesi da una serie molto densa e impegnativa: il Napoli, in questo mese, dovrà giocare quattro partite mentre i nerazzurri almeno otto o addirittura nove in caso di qualificazione alla semifinale di Champions.

Il dato impressionante

Per la precisione, dicevamo, ad aprile le squadre di Conte hanno affrontato venti partite vincendone diciotto e pareggiandone due. Imbattute con 38 gol segnati e appena 6 subiti. Con Juventus e Inter è andata così. È andata alla grande. E ora tocca al Napoli sperimentare un percorso lungo trenta giorni durante i quali andranno in scena la trasferta inaugurale con il Bologna al Dall’Ara, lunedì; a seguire, sfida con l’Empoli al Maradona il 14, viaggio a Monza il 19 e chiusura ancora in casa contro il Torino il 27. Quattro avversari già battuti all’andata, ma erano decisamente un’altra epoca e un altro campionato tra maratone scudetto, Europa e salvezza. Un passo alla volta, è meglio, anche perché l’avvio sarà tremendo: il Bologna di Italiano sta volando, gioca a memoria, vive di calcio puro ed entusiasmo, ha vinto le ultime cinque di fila e ieri sera ha battuto anche l’Empoli nel primo round della semifinale di Coppa Italia. Tra l’altro, Conte non sarà in panchina: è squalificato, guiderà Stellini per la prima volta in stagione.

Il cammino dell'Inter

Anche l’Inter, in questo momento al comando con 67 punti contro i 64 del Napoli, alla 33ª dovrà passare attraverso l’esame Bologna, quarto con 56 punti e dunque autorevole candidato e strenuo difensore della seconda qualificazione consecutiva in Champions. L’Inter, però, oltre alle quattro di campionato (completano il poker Parma, Cagliari e Roma) dovrà cimentarsi nella semifinale derby di Coppa Italia con il Milan (oggi la prima) e nei quarti di Champions contro il Bayern. Otto partite, dicevamo. Nove se arriverà la semifinale europea.

I giocatori a disposizione

Statistiche, numeri e calendario a parte c’è anche una legittima aspirazione a regalare entusiasmo e verve al mese di aprile del Napoli di Conte: dopo un periodo di sfortune o intoppi sommati senza respiro dalla fine di gennaio alla vigilia con il Milan, il tecnico spera di affrontare la serie finale con la squadra al completo. Il signor Antonio è ovviamente autorizzato a qualsiasi tipo di scongiuro, considerando che già una settimana fa sembrava che la tormentata storia delle assenze potesse tornare serena dopo un paio di mesi, ma poi si sono messi un colpo rimediato da Spinazzola in amichevole durante la sosta e un banale ma inesorabile virus influenzale che ha messo fuori causa McTominay. Con il Milan, però, è andata. E non era ancora aprile.