C'è tutto il Napoli per rincorrere il sogno scudetto: Conte ha il gruppo al completo

Bologna-Napoli, le scelte di Conte

Per quel che riguarda la squadra che oggi partirà per Bologna è verosimile che Conte possa contare su tutti i giocatori di movimento per la prima volta dopo 79 giorni: Spinazzola s’è avviato verso il recupero e dovrebbe essere convocato. Unico assente, il terzo portiere Contini. Sotto il profilo tattico, se il ritorno al 4-3-3 contro il Milan è stato casuale e orientato dall’assenza improvvisa di McTominay, domani la conferma del sistema sarà una scelta. Ancora tridente, con Politano a destra e Neres a sinistra ai fianchi di Lukaku. In difesa, davanti a Meret, linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera. Il vero dubbio è a centrocampo: Lobotka in regia con McTominay a recitare da mezzala sinistra e uno tra Gilmour e Anguissa. Il grande assente in campo? Antonio Conte: non sarà in panchina, è squalificato, al suo posto ci sarà il vice Cristian Stellini. Il signor Antonio guiderà la squadra da un box in cima alla tribuna stampa.