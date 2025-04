Napoli, il ritorno di Neres e la grinta di Anguissa e Lukaku: tutti i motivi per credere ancora allo scudetto

Un'occasione persa? Forse, anche se vincere di questi tempi a Bologna è diventata praticamente un'impresa. Ma il Napoli, dopo il pari di ieri sera, conserva ancora buone speranze per credere nel secondo scudetto in tre anni e mettere ansia all'Inter capolista. La distanza resta di tre punti, ma quelli in palio sono ancora 21. E visto il pari di Parma e le difficoltà riscontrate con l'Udinese, per l'Inter non si tratta di punti facili. A differenza dei nerazzurri poi gli uomini di Antonio Conte non hanno impegni infrasettimanali o coppe da inseguire. Nasce solo da qui la speranza? No. Perché nonostante il secondo tempo in apnea di ieri al Dal'Ara, per Conte ci sono anche segnali incoraggianti in vista dello sprint finale da parte di alcuni singoli che sembrano aver ritrovato lo smalto ideale per una corsa scudetto.