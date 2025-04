Napoli, è allarme per squalifiche e infortuni: la situazione

Torna l’ombra degli infortuni a Castel Volturno dopo la luce fugace dei giorni scorsi per la rosa al completo - dopo il rientro definitivo di Neres - alla vigilia della partita del 30 marzo contro il Milan. L’abbondanza è durata poco , già durante il lavoro della scorsa settimana era stato costretto a fermarsi Buongiorno per un problema muscolare. Ora, in vista della partita di lunedì al Maradona contro l’Empoli, sono diversi i giocatori che Conte dovrà valutare oggi alla ripresa degli allenamenti. Partendo da una doppia certezza: le assenze di Di Lorenzo e Anguissa per squalifica . Entrambi erano diffidati e sono stati ammoniti nel secondo tempo di sofferenza del Napoli al Dall’Ara. La terza certezza, ovviamente, sarà il ritorno di Conte in panchina dopo aver rispettato il turno di stop.

Napoli, infortuni da valutare verso l'Empoli

Due assenze certe in campo, dunque, in attesa di capire chi, tra gli indisponibili dell’ultimo turno, riuscirà a recuperare e a esserci per la prossima di campionato. Conte, per lunedì, spera intanto di poter ritrovare Buongiorno. Il difensore del Napoli, come detto, non è sceso in campo contro il Bologna per un affaticamento muscolare accusato dopo la sfida col Milan, anche se a un certo punto, nella ripresa, ha cominciato a scaldarsi: «Volevamo avere la certezza che potesse giocare qualora fosse stato necessario. Comunque andava tenuto in movimento per non farlo raffreddare», ha spiegato al novantesimo Stellini, il vice di Conte. Le sue condizioni verranno monitorate già oggi, giorno del primo allenamento della settimana dopo la pausa di ieri, al pari di quelle di McTominay, uscito lunedì a metà ripresa per un colpo alla coscia e uno al fianco. «Non riusciva più a correre».

Napoli, anche Spinazzola e Meret a rischio

In vista dell’Empoli andrà verificato anche lo stato fisico di Leonardo Spinazzola, altro assente nell’ultimo turno come col Milan. L’esterno è reduce da un affaticamento muscolare al quadricipite della coscia destra e a Bologna non era neppure in panchina. Da valutare alla ripresa anche Meret, out lunedì per una sindrome influenzale. Buona la prima al suo posto di Scuffet, all’esordio tra i pali con la maglia del Napoli dopo il trasferimento a gennaio con Caprile a Cagliari. Insomma, a cinque giorni dalla prossima di campionato, l’organico torna a rimpicciolirsi, anche se per Conte e il suo staff c’è ancora tanto tempo a disposizione per poter avere quanto prima buone notizie dall’infermeria.