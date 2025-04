Napoli, presentata la "Partenope Jersey": la nuova maglia per un anniversario speciale

Il Napoli presenta una quarta maglia speciale, la "Partenope Jersey". Nell'anniversario dei 2500 anni dalla fondazione della città, il club ha voluto omaggiare il capoluogo campano. Con la nuova maglia, indossata da Lukaku, Di Lorenzo e Lobotka in occasione del lancio, la squadra di Conte ci giocherà nella sfida contro l'Empoli, in programma lunedì alle 20:45 al Maradona . Per presentare il nuovo kit, è stato girato un video altrettanto speciale dove si mettono al centro le donne di Napoli e si conclude con "Partenope" sulla Terrazza di Castel dell'Ovo .

Napoli, presentata la quarta maglia speciale: l'omaggio a Partenope

Questo il comunicato del Napoli sull'iniziativa: "Il Club con questa maglia vuole celebrare i 2.500 anni dalla nascita di Neapolis e per farlo sceglie di andare ancora più indietro nel tempo, fino alle radici più profonde e poetiche della propria identità, quelle del mito di Partenope, figura fondativa e anima originaria della città, la scintilla da cui tutto ebbe inizio. In un mondo che cambia rapidamente, ritrovare l’origine è un atto rivoluzionario. La Partenope Jersey è un omaggio al mito e un simbolo che attraversa i secoli, che parla la lingua delle emozioni, e che permette a tutti i tifosi, ovunque nel mondo si trovino, di riconoscersi, Partenopei, parte di una storia senza tempo. Non è solo una maglia: è un racconto cucito addosso. Un’affermazione decisa: "Noi siamo Napoli" anche lontano dal Golfo, anche a migliaia di chilometri da Castel dell’Ovo. Ed è in questa logica identitaria che sulla parte posteriore del colletto, al posto della consueta scritta “SSC Napoli”, appare una parola sola: Partenopei. Un richiamo identitario, forte e diretto, che unisce il passato mitologico e il presente sportivo sotto un unico nome, un’unica appartenenza. La maglia, frutto della collaborazione con EA7, è una limited edition esclusiva: sono stati prodotti solo 2.500 esemplari, uno per ogni anno dalla fondazione di Napoli. Un tributo simbolico e potente alla storia di Napoli, pensato per i nostri tifosi, collezionisti e amanti dell’identità partenopea".

Il suggestivo video per la presentazione

La presentazione della nuova maglia del Napoli, Partenope, come ormai consolidata e ottima abitudine da un paio di stagioni a questa parte, è stata introdotta e sottolineata da un video molto intenso, sospeso tra la magia di Napoli e il mito della sirena madre. Tra i vicoli e il mare. Musiche d'impatto, immagini accattivanti, suggestive: lo storytelling, del resto, è una delle armi decisive delle nuova frontiera della comunicazione e ha il potere di trasformare un messaggio forte in una sentenza dall'impatto devastante.