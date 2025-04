McTominay, la promessa che fa sognare i tifosi del Napoli: “Ci penso continuamente”

Un sogno chiamato scudetto: McTominay si confessa

“Quasi ogni partita in cui andiamo e vediamo i tifosi prima e dopo la partita ti dà una carica in più. Tira fuori quel fuoco che ogni calciatore dovrebbe avere dentro di sé per giocare al massimo livello in ogni momento. La passione dei tifosi napoletani è incredibile. Ad essere onesto, è qualcosa che non avevo mai visto prima. L'ho assolutamente adorata. Dal momento in cui sono arrivato all’aeroporto sono rimasto sconvolto da quanto fossero incredibili e appassionate le persone ed era quasi come se fossero lì per vedermi. È stato sorprendente ma fantastico per me. Non ho altro che amore e gratitudine per loro. Quello che voglio dare alla gente qui è un titolo. È la cosa più importante che sento di dover ottenere anche nella mia carriera. Ci penso continuamente. Voglio essere colui che ci porterà lì e ovviamente fare del mio meglio per portarci nella direzione giusta dando tutto in campo e senza avere rimpianti a fine stagione".