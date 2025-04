Giorno di riposo per il Napoli dopo la vittoria netta al Maradona contro l'Empoli per 3-0. Successo che riporta la squadra di Antonio Conte a -3 dall'Inter capolista tenendo apertissima la lotta per lo scudetto. Giorno di riposo che è stato sfruttato per rafforzare ancora di più il gruppo. Infatti in serata Conte e i giocatori si sono riuniti per una cena tutti insieme con il sottofondo di due dei cantanti neomelodici più amati.