Napoli, McTominay e Lukaku solo gol importanti: che numeri della coppia

Lo vede a occhi chiusi mentre gli altri guardano la palla. Ipnotizza gli avversari e intanto, col terzo occhio, ne avverte la presenza. Così è nato il primo dei tre gol all’Empoli. Grassi e Marianucci sono su Lukaku, McTominay si smarca e parte da centrocampo. Poi, certo, deve riceverla. E l’assist è geniale. Al buio. In un corridoio in cui passava solo un pallone. Stretto. L’intesa tra i due si è rafforzata in occasione del terzo gol. Big Rom fa l’esterno, pennella in area col mancino. Scott si inserisce e di testa fa tris. Esulta. Potrebbe farlo ancora, sempre su invito di Lukaku, ma il palo si intromette tra lui e la prima tripletta italiana. Poco male. La partita di lunedì certifica il legame e l’empatia tecnica tra i due ex compagni allo United, colleghi di gol e divertimento. Hanno tanto in comune, a partire dal recente destino, perché il Napoli li ha aspettati fino all’ultimo giorno di mercato e poi, quando li ha accolti, li ha subito buttati nella mischia. Garantiva Conte, che li conosceva bene. Da una parte il pupillo e dall’altra il potenziale nuovo eletto che aspettava solo un’occasione per dimostrare a tutti di valere molto più dell’etichetta fastidiosa di eterna riserva a Old Trafford.

Napoli, i tuoi gemelli: Lukaku e McTominay

Romelu e Scott hanno giocato insieme già 67 partite. Hanno condiviso due anni allo United, dal 2017 al 2019, e poi si sono ritrovati al Napoli. Quest’anno è esplosa la coppia dei gol dato che per la prima volta giocano insieme, sono titolari e protagonisti. Il primo indizio? Napoli-Como, settima giornata. Assist di Lukaku, primo gol italiano di McT. Da lì in poi lo show. Conte ha costruito un Napoli solido che trattiene il fiato e poi, superata la metà campo, respira con i loro guizzi. Insieme, tra reti, assist e rigori procurati, ne hanno “creato” 27 gol dei 51 complessivi in Serie A. Più della metà. A loro si aggrappa la squadra seconda in classifica nell’avvincente rincorsa all’Inter. Con l’Empoli, lunedì, l’apice di un percorso graduale in cui s’è avvertita la mano amica di un allenatore consapevole del potenziale che aveva in rosa.

I numeri di Lukaku e McTominay in questa stagione

Lukaku ha risposto subito presente, già all’esordio col Parma: ora è a 82 gol in Serie A, sorpassato Maradona e Cristiano Ronaldo, eguagliato Paolo Rossi, e ha già propiziato 22 reti in questo campionato tra le sue (12) e gli assist, 10, per cui nessuno ha fatto meglio. Solo Salah è l’altro calciatore già in doppia cifra tra gol e assist nei top-5 campionati europei. In più Big Rom è amuleto: quando segna, il Napoli vince sempre. E con McTominay l’intesa si basa sulla fisicità, il senso del calcio, la capacità di essere letali, di avvertire una possibilità e di non lasciarsela scappare. Scuola Premier. McTominay con la doppietta all’Empoli è arrivato a 8 in campionato - suo record personale - più un assist e un rigore procurato. In totale, ha ispirato 10 gol in Serie A. Sono numeri elastici, destinati a cambiare ancora. Ora, per entrambi, il sogno è chiaro. Parte Scott: «Voglio lo scudetto, ci penso continuamente. Lo meritano i tifosi, lo merito io. Quando gioco ho il fuoco dentro, il calcio è la mia vita. Lasciare lo United è stata una decisione forte, era la mia zona di comfort, ma Napoli è una città stupenda con una passione incredibile mai vista prima» le sue parole in uno speciale firmato Lega Serie A.