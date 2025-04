Juan Jesus, l'esito degli esami: la stagione potrebbe essere già finita

Nuova tegola per Antonio Conte. Si ferma anche Juan Jesus, difensore centrale che lunedì è stato chiamato a sostituire l'infortunato Buongiorno. Problema muscolare per il giocatore del Napoli, che sarà valutato nelle prossime settimane. C'è lesione. E adesso, in vista della trasferta di Monza, l'unica alternativa è Rafa Marin, pronto a far coppia con Rrahmani.