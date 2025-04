Napoli svelato, tutti credono nel sogno

NAPOLI - Scudetto alla brace, sogni flambé, l’acciaio nei muscoli e nel cuore del gruppo. Napoli svelato : una squadra, un’anima. Tutti insieme con passione e devozione in campo e anche fuori, lo ha confermato la cena di martedì sulla collina dei Camaldoli, in un borgo piccolo che ha cullato grandi sorrisi. Le scene della serata hanno fatto il giro del mondo del web: esibizioni canore, Oriali e Conte, Lukaku e Anguissa, i giocatori al completo. Bello su tutto il senso del gruppo : in campo e fuori, non esistono confini dopo nove mesi di lavoro durissimo e a sei giornate dalla fine della stagione. Un campionato ancora da scrivere, leggere, raccontare: mancano poche tappe e nulla è deciso. Il Napoli lotta per lo scudetto insieme con la grande Inter e ci crede: la vetta appartiene ancora ai campioni in carica ma la squadra di Conte insegue a tre passi, tre punti che gli azzurri proveranno a rosicchiare dai 18 ancora a disposizione. A cominciare da Monza : sabato, ore 18, U-Power Stadium.

Napoli, la mentalità del gruppo

Comunque vada, è già andato in scena un successo: dopo 32 giornate il Napoli di Antonio Conte è secondo con 68 punti e 20 vittorie; una stagione fa era settimo con 49 punti (-19) e 13 vittorie (-7) a parità di calendario. A quella squadra con lo scudetto sul petto sfuggì finanche l’aggancio al treno della Conference, mentre questa è a un passo dalla qualificazione in Champions. E a qualcuno in più dallo scudetto, dicevamo: Conte ha costruito un gruppo eccezionale di lavoratori e compagni partendo dalle macerie, da un passo sotto lo zero e da una rifondazione che in un amen ha prodotto risultati inimmaginabili. Esistono tattica e tecnica e poi il carattere e l’applicazione, elementi che decidono e portano punti come un tiro a giro al 95’. Il Napoli rinato sta dimostrando di assorbire il principio numero uno: la mentalità vincente. Non sono mancati rischi e lezioni, anzi, ma poi conta il finale: tutti credono nell’impresa, tutti partecipano al sogno in campo e a tavola. La risposta con l’Empoli, a dispetto dei dislivelli di valori e ambizioni, è stata super. Primo e soprattutto secondo tempo. La squadra è tornata anche a segnare 3 gol: non accadeva dal 18 gennaio a Bergamo. E poi ha vinto 3-0: un risultato che mancava dal 4 gennaio a Firenze. Due trasferte, Atalanta e Fiorentina: l’ultimo passo sarà ritrovare al volo la vittoria lontano da casa che manca da quella notte di gloria contro la Dea. Una vita: sabato a Monza saranno 91 giorni. Nel frattempo si sono rivisti con una certa frequenza i clean sheet: due nelle ultime quattro contro Empoli e Venezia, tanti quanti nelle dieci precedenti. La fase difensiva sublimata nella miglior difesa del campionato (25 gol subiti) è sempre stata il punto di forza del gruppo. Coraggio, resistenza, resilienza: un po’ la metafora del Napoli unito e svelato.