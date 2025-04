Conte: "Dissi che il Napoli non è di passaggio, ma avete visto Kvara? Qui certe cose non si possono fare"

Il cammino del Napoli nella lotta scudetto riprende dalla gara esterna contro il Monza di Nesta. Gli azzurri sono a -3 dall'Inter a sei giornate dalla fine del campionato: lo scenario è ancora apertissimo, come dimostra l'entusiasmo di tutto l'ambiente. Conte, nella conferenza stampa alla vigilia della prossima sfida, ha parlato delle sue prime dichiarazioni e dello stato attuale del club: "Sono state dette tante cose a inizio anno da parte mia, alcune posso confermarle, altre no. Non rinnego niente, ma ti rendi conto di alcune situazioni e non mi sento di confermare tutto quello che ho detto. È stato chiaro anche il discorso di Kvara, dissi che Napoli non doveva essere un club di passaggio, non vorrei passare per bugiardo su cose disattese. In questi 8 mesi qui a Napoli ho capito che tante cose qui a Napoli non si possono fare".