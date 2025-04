Napoli, McTominay ancora decisivo: numeri incredibili con Conte

Scott McTominay si sta rivelando uno dei giocatori più decisivi del campionato di Serie A, non soltanto del Napoli: il gol realizzato sabato a Monza, il nono della sua prima stagione italiana e il decimo contando anche quello segnato contro il Palermo in Coppa Italia, ha avuto un peso specifico decisivo in ottica scudetto. Determinante per la lotta al titolo in maniera direttamente proporzionale a quello di Orsolini contro l’Inter: non a caso, ieri, il popolo azzurro s’è diviso nella celebrazione dei suoi due eroi della trentatreesima giornata. E neanche equamente: Orso è stato l’unico calciatore avversario a conquistare per una volta più copertine di un alfiere azzurro. Ma è comprensibile: la città ha vissuto due giorni di euforia calcistica pura sull’asse Monza-Bologna. McTominay, dicevamo: sabato è decollato nei cieli della vittoria in Brianza e ieri è atterrato a Capodichino dopo aver trascorso, presumibilmente, la pausa pasquale in famiglia (come da foto social a bordo di un jet). Da oggi, ricomincia la corsa verso lo scudetto e il Torino, una delle squadre battute con un suo gol all’andata: cominciano a essere un bel po’; ed è sempre più chiaro il motivo dell’enorme valore del fattore McT.