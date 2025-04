Retroscena De Laurentiis: seguirà il Napoli dalle Maldive 

NAPOLI - Il presidente dei sette mari azzurri come il Napoli, silenzioso e discreto come mai nella sua esperienza ultra ventennale, ha trascorso la Pasqua a Capri con la famiglia e nei prossimi giorni volerà alle Maldive con madame Jacqueline. A un mese quasi esatto dal suo 76° compleanno, per una strana coincidenza calcistica in calendario il 24 maggio: un giorno prima dell’ultima giornata di un campionato che la sua squadra comanda insieme con l’Inter. La creatura incenerita nel disgraziato anno post scudetto che ha rianimato in tre mosse: ingaggiando uno degli allenatori più bravi e vincenti del mondo del calcio (Conte); lasciando a lui la gestione completa della squadra; e affidando ancora al tecnico e a un direttore sportivo nuovo di zecca (Manna) la gestione del mercato. Et voilà: il Napoli sogna di conquistare il secondo scudetto in tre campionati. È primo, è possibile. E se è vero che gennaio ha creato vuoti importanti per strategie inefficaci o sbagliate, lo è altrettanto che in estate De Laurentiis ha investito più o meno 150 milioni di euro senza il sostegno della Champions, assecondando pressoché l’intera gamma di obiettivi.