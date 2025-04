Napoli, allarme influenza per Raspadori: se non ce la fa, gioca Spinazzola

Allarme influenza per Giacomo Raspadori , che rischia di saltare la sfida di oggi con il Torino . Qualora non dovesse farcela l'ex attaccante del Sassuolo, il Napoli di Antonio Conte potrebbe completare il tridente offensivo con Leonardo Spinazzola , che giocherebbe alto a sinistra.

Napoli, allarme influenza per Raspadori: possibile chance per Spinazzola

Raspadori alle prese con un attacco influenzale. Scatta l'allarme in casa Napoli in vista del fischio d'inizio del match con il Torino di Vanoli. Se l'ex Sassuolo non dovesse essere al meglio, chance in attacco per Spinazzola nell'ipotetico 4-3-3 di Antonio Conte, con Politano a destra e Lukaku punto di riferimento avanzato. Azzurri impegnati oggi alle ore 20:45 allo stadio "Diego Armando Maradona".