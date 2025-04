Conte: "Lo scudetto sarebbe un prodigio. La partita dell'Inter? Non l'ho vista"

Napoli-Torino 2-0: cronaca, statistiche e tabellino

Conte elogia il suo Napoli e i tifosi

"La partita dell'Inter? Non l'ho vista - ha esordito Conte ai microfoni di 'Dazn' -. Già dobbiamo soffrire per noi, non vedo perché dobbiamo pure soffrire per gli altri. Ho spento telefono e tutto, poi ho visto il secondo tempo di Fiorentina-Empoli. Se volete crederci credeteci...". Poi un elogio alla sua squadra e ai tifosi azzurri: "Il lato emotivo? Abbiamo fatto il primo passo, ora ne mancano altri quattro. È tutto da giocare, oggi contava vincere e secondo me lo abbiamo fatto con personalità e determinazione, con la squadra conscia della propria forza e con uno stadio che ha spinto tato. I tifosi sono stati il dodicesimo uomo in campo ed è stato difficile già solo arrivare qui per quanta gente c'era. Ci hanno trasmesso la loro determinazione".

Le parole sul possibile scudetto

A Conte viene poi ricordata una sua recente dichiarazione ("Mi sono reso conto che a Napoli certe cose non si possono fare") e questa è la sua risposta: "Ho capito che devo parlare solo di calcio, altrimenti vengo strumentalizzato". Il tecnico analizza in seguito il rush finale e non nasconde i sogni di Tricolore: "Andando a vedere la rosa della squadra noi i gol dobbiamo andarli a trovare, cercando di lavorare per sfruttare le caratteristiche che abbiamo. Pochi sono i calciatori da doppia cifra, ma penso che tutti sono migliorati. La Champions ormai è un fatto matematico e pensando da dove siamo partiti è qualcosa di meraviglioso, merito soprattutto dei ragazzi. Lo scudetto? Sarebbe un prodigio".

Il ricordo di Graziano e le condoglianze al Lecce

In conferenza stampa poi Conte, leccese di nascita, ha voluto ricordare lo storico fisioterapista del Lecce tragicamente morto a 47 anni: "Vorrei dedicare un pensiero a Graziano, Condoglianze alla famiglia, perché lascia una moglie e quattro bambini. Condoglianze alla società e a tutti i leccesi, perché questo lutto ha colpito tutta la città. Mi dispiace molto, perché lo conoscevo ed era un ragazzo per bene". Così sul primato del suo Napoli: "Non è la prima volta che siamo primi, siamo stati in testa più di qualsiasi altra squadra anche se ora le partite sono sempre meno e qualsiasi errore si può pagare in maniera importante".

