Politano svela la reazione dei giocatori del Napoli dopo Inter-Roma: "Ognuno in camera propria ma..."

Grazie alla sconfitta dell'Inter in casa contro la Roma e alla conseguente vittoria del Napoli contro il Torino, la squadra di Antonio Conte si è portata nuovamente in testa al campionato. Un successo arrivato grazie alla doppietta di McTominay, che ha mandato in visibilio il pubblico del Maradona. Nell'immediato post-partita, Matteo Politano in conferenza stampa ha parlato di come la squadra ha vissuto la sfida di San Siro.