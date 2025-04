Juan Jesus, proposta di matrimonio e parole da brividi per Fabiana Cervelli: "Grazie a te..."

NAPOLI - Una primavera indimenticabile per Juan Jesus, che pur da infortunato si gode con il suo Napoli la vetta solitaria a +3 sull'Inter ( ottenuta grazie al successo sul Torino al 'Maradona' ) e nei giorni scorsi ha anche incassato il prezioso "sì" della sua compagna .

Juan Jesus, proposta di matrimonio a Fabiana Cervelli

Una proposta di matrimonio in piena regola e con tanto di anello quella fatta da Juan Jesus a Fabiana Cervelli, che il 33enne difensore ha voluto documentare e condividere sui propri profili social dedicando parole emozionanti alla sua 'dolce metà': "Ed è con te che voglio trascorrere tutti i miei giorni - ha scritto il brasiliano del Napoli, ex di Inter e Roma -. Grazie a te ho scoperto cose nuove: su di me, sul mondo, sull’amore. Mi hai dato pace nel cuore e serenità nella vita. Con questo ‘Sí’ inizia un altro bellissimo capitolo della nostra storia. Con la nostra complicità di sempre continueremo ad essere amici, fidanzati… e presto marito e moglie. TE AMO".