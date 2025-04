Napoli, oggi può arrivare la qualificazione aritmetica in Champions League: tutte le combinazioni

NAPOLI - La 34ª giornata di Serie A ha riacceso il sogno scudetto del Napoli , che ora è nuovamente padrone del suo destino . Gli azzurri hanno battuto 2-0 il Torino e, complice il ko dell'Inter contro la Roma , sono tornati in testa alla classifica con 3 punti di vantaggio a quattro giornate dalla fine del campionato.

Il Napoli pronto al ritorno in Champions League

Non solo il possibile scudetto, il Napoli si prepara anche a tornare in Champions League dopo l'assenza di questa stagione. Un risultato importante per l'economia e il prestigio del club, che ormai sembra solo una formalità da raggiungere. E la certezza matematica può arrivare già oggi con le ultime partite della 34ª giornata di Serie A.

Napoli in Champions League: cosa manca per la qualificazione aritmetica

Dopo la vittoria contro il Torino, il Napoli è salito a quota 74 punti mentre al quarto posto si trova la Juve con 62 punti. La qualificazione aritmetica dipenderà dai risultati di Bologna e Lazio, impegnate rispettivamente contro Udinese e Parma. Agli azzurri basterebbe il pareggio o sconfitta di entrambe per avere la certezza matematica di chiudere tra le prime quattro, e quindi qualificarsi alla prossima Champions League. Una vittoria di Bologna o Lazio rimanderebbe la qualificazione aritmetica, ma si tratterebbe di pura formalità nella prossima giornata, dove il Napoli giocherà contro il Lecce.