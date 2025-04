Napoli, il ds Manna: “McTominay? Non l’ho scoperto io. E già pensiamo all’anno prossimo”

NAPOLI - Non si sussurra nemmeno la parola scudetto in casa Napoli. Giusto così, il campionato non è finito e la sfida con l’Inter rimane tiratissima. Lo sa bene Giovanni Manna, ds del club azzurro, premiato oggi a Coverciano come il migliore nel suo ruolo durante la manifestazione 'Inside the Sport 2025' promossa da Ussi e Mcl. “Se pensiamo da dove siamo partiti e guardiamo la nostra classifica a quattro giornate dalla fine del campionato dico che il lavoro della squadra e dell'allenatore è stato incredibile: se arriveremo in fondo sarà tutto merito loro''.