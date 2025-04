Il Napoli ha l'aritmetica certezza di essere qualificato per la prossima edizione della Champions League . Decisivi i pareggi del Bologna in trasferta contro l'Udinese e della Lazio in casa contro il Parma . Risultati arrivati dopo la vittoria casalinga degli azzurri contro il Torino che ha sancito il sorpasso sull'Inter e il primo posto in classifica . Il primo obiettivo della stagione è stato conquistato. Ora la testa non può che essere solamente sullo scudetto con il +3 sulla seconda e le quattro giornate dalla fine del campionato che entusiasmano la piazza.

Conte riporta il Napoli in Champions League: la nuova classifica

Conte dunque riporta il Napoli in Champions League dopo una stagione lontano dalle coppe europee. Il decimo posto della scorsa stagione aveva tenuto gli azzurri lontani dall'Europa. Nelle ultime due partecipazioni in UCL, Di Lorenzo e compagni hanno raggiunto i quarti di finale in Champions per la prima volta nella storia del club venendo eliminati dal Milan nel derby italiano nella stagione 22/23. Poi l'eliminazione agli ottavi contro il Barcellona nello scorso anno. Conte torna ad allenare in Champions League dopo due stagioni d'assenza. L'ultima presenza nella massima competizione europea risale alla stagione 2022/2023 sulla panchina del Tottenham: in quell'occasione uscì contro il Milan, che poi ai quarti affrontò proprio il Napoli di Spalletti.

