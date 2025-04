Febbre a cinquemila, tutta Napoli a Lecce

La grande attesa

Per Lecce la grande rincorsa è partita. Ieri era iniziata la vendita dei biglietti e quelli del settore ospiti, circa mille, sono terminati nel giro di pochissimo tempo. La vendita online era vietata, è stata corsa ai rivenditori autorizzati, ma per molti c’è stata la beffa. I residenti in Campania si sono arresi, quelli fuori regione hanno optato per gli altri settori. In totale potrebbero essere più di cinquemila i tifosi del Napoli al Via del Mare. D’altronde quella di sabato sarà una trasferta invitante per tanti motivi. Oltre alla classifica c’è la comodità della data e dell’orario (18) due giorni dopo l’1 maggio, con possibilità di maxi ponte per molti o semplicemente di classico weekend in Salento a quattrocento chilometri da casa.